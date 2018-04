Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Il clima si è rasserenato grazie anche all' apertura della Cina al commercio internazionale L'è sostanzialmente stabile su 1,232. L'si mantiene su 1.335,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 64,21 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 127 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,76%. Si attende il secondo giro di consultazioni per la formazione del Governo italiano.buona performance per, che cresce dell'1,06%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,65%, resta vicino alla parità(+0,1%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,72%),(+2,02%) e(+1,52%). Tra i peggiori della lista(-0,60%) e(-0,60%).Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 3,32% sulla battaglia tra CdA e Collegio sindacale per la composizione del board . Vola, con una marcata risalita del 2,41%. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,86%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,18%. Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene un -1,67%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,40%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,11%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,03%.Tra i(+3,91%),(+3,41%),(+3,00%) e(+2,72%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -2,10%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,55%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,53%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,35%.