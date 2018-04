Brilla il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione euforica per Wall Street, grazie all'allentarsi delle tensioni sul fronte dazi commerciali, complici le parole di Xi Jinping. Il presidente cinese ha promesso di tagliare le tariffe sulle importazioni , aprendo così ulteriormente la Cina al mondo.Tra gli indici statunitensi, ilche mostra un balzo dell'1,85%; sulla stessa linea, balzo dello, che continua la giornata a 2.657,28 punti. Ottima la prestazione del(+1,89%), come l'S&P 100 (1,7%).Dal fronte macro, è stato diffuso un aggiornamento sulle scorte all'ingrosso USA , mentre prima dell'avvio del mercato, è stato diffuso il dato sui prezzi di fabbrica . Tra gli eventi clou, della giornata, anche la testimonianza a Washington del CEO di Facebook, Mark Zuckerberg , sullo scandalo Cambridge Analytica(+3,73%),(+3,06%) e(+2,40%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,52%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+3,85%),(+3,54%),(+3,53%) e(+3,46%).(+6,62%),(+5,57%),(+5,50%) e(+5,30%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,62%.