Giornata brillante per la borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Energia

Information Technology

Telecomunicazioni

Utilities

Boeing

Caterpillar

Intel

Dowdupont

Nvidia

T-Mobile Us

Seagate Technology

Micron Technology

American Airlines

Shire

Marriott International

(Teleborsa) - Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA, con il, che mette a segno un guadagno dell'1,79%; sulla stessa linea, chiude in corsa lo, che termina gli scambi a 2.656,87 punti. In netto miglioramento il(+2,22%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+3,32%),(+2,48%) e(+2,31%). Il settore, con il suo -0,72%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,79%),(+3,50%),(+3,47%) e(+3,47%).Tra idel Nasdaq 100,(+5,80%),(+5,67%),(+5,44%) e(+5,25%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,74%.Soffreche evidenzia una perdita dell'1,30%.Discesa modesta perche cede un piccolo -0,67%.