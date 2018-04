Tassi USA, Kaplan (Fed Dallas) vede rallentamento rialzo tassi

(Teleborsa) -. E' il percorso della stretta monetaria descritto dalPer il banchiere, "il 2018 dovrebbe essere un anno relativamente solido in termini di crescita del PIL", mentre vede nei prossimi due anni un ritmo più debole di crescita che potrebbe rallentare il percorso di normalizzazione dei tassi.Un possibile freno all'espansione, secondo Kaplan potrebbero essere le tensioni sul commercio internazionale . Il presidente della Dallas Fed ha anche manifestato preoccupazione per il trend di appiattimento della curva dei rendimenti ed affermato che non vorrebbe alzare i tassi in una fase di curva piatta o addirittura invertita.