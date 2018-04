Wall Street positiva, effetto Cina

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, grazie all'allentarsi delle tensioni sul fronte dazi commerciali, complici le parole di Xi Jinping. Il presidente cinese ha promesso di tagliare le tariffe sulle importazioni , aprendo così ulteriormente la Cina al mondo.Sulle prime rilevazioni, ilmostra un guadagno dell'1,62%; sulla stessa linea, in rialzo lo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 2.649,12 punti. In netto miglioramento il(+1,65%), come l'S&P 100 (1,3%).Dal fronte macro, sono attese le scorte all'ingrosso USA, mentre prima dell'avvio del mercato, è stato diffuso il dato sui prezzi industriali Tra gli eventi clou, della giornata, anche la testimonianza a Washington del CEO di Facebook, Mark Zuckerberg , sullo scandalo Cambridge Analytica.A livello settoriale,(+1,81%),(+1,75%) e(+1,69%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+3,25%),(+2,88%),(+2,72%) e(+2,51%).Tra idel Nasdaq 100,(+7,07%),(+5,28%),(+3,25%) e(+3,16%).