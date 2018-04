A.S. Roma magica anche in borsa

A.S. Roma

FTSE Italia All-Share

indice azionario italiano

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 18,76% dopo l'incredibile vittoria innei quarti di finale contro il. Inizialmente il titolo della squadra giallorossa era stato sospeso per eccesso di rialzo con un vantaggio teorico del 25%. A far schizzare le quotazioni i possibili introiti a livello commerciale che potrebbero arrivare a seguito della vittoria del più prestigioso torneo internazionale calcistico in Europa per squadre di club maschili.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,36%, rispetto a +2,69% dell').Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 0,5643 Euro con tetto rappresentato dall'area 0,5943. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,5527.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)