Analogic Corp sarà acquistata da Altaris Capital Partners, titolo crolla a Wall Street

(Teleborsa) - Si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 13,33% sui valori precedenti.La società di prodotti per la salute ha raggiunto un accordo con il private equity Altaris Capital Partners per essere acquistata per un valore di circa 1,1 miliardi di dollari in contanti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 83,77 dollari USA, mentre il supporto più immediato si intravede a 82,87. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 84,67.