Banche, si rafforzano le attività di responsabilità sociale d'impresa

(Teleborsa) -in primo piano al convegnodell') cheNel 2017, banche che rappresentano l'87% del settore ha comunicato i risultati sociali e ambientali connessi allo svolgimento delle attività. È lo scenario presentato oggi 11 aprile al convegno #ILCLIENTE, il nuovo appuntamento che l'dedica alla relazione banca e cliente retail, in un contesto di sostenibilità.Esperti del settore, istituzioni e molteplici soggetti partner hanno fatto il punto sulle iniziative di responsabilità sociale delle banche operanti in Italia, a partire dal contributo che possono fornire al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'nel 2015 in tema di sostenibilità.Durante il convegno è stata evidenziata l'ultima indaginedalla quale è emerso come la maggior parte delle banche italiane ha predisposto negli ultimi anni appositi servizi e prodotti con finalità ambientali, come finanziamenti agevolati per utilizzo di fonti rinnovabili o per l'efficienza energetica.