Enel installa primo sistema di accumulo energetico in Canada

Enel

(Teleborsa) - Enel X, la divisione servizi energetici avanzati del Gruppo, attraverso la controllata statunitense EnerNOC, ha firmato un, per l’installazione di un sistema di accumulo a batterie a ioni di litio da 1 MWh, estendendo l’esperienza del Gruppo nei sistemi di storage per la prima volta in Canada.Il, con l’obiettivo dinella gestione degli oneri di Global Adjustment (GA) in Ontario e promuovere la partecipazione di Algoma Orchards al programma di demand response dell’operatore Independent Electricity System Operator (IESO) della Provincia canadese., e dovrebbe generare risparmi significativi per Algoma Orchards su un“Questo accordo dimostra l’importanza dello sviluppo di sistemi energetici flessibili, come quelli di accumulo, per consentire risparmi ai clienti business e" - ha commentato. "Il continuo calo dei costi delle batterie ci permetterà di sviluppare molti altri impianti come quello di Algoma Orchards, che valorizza l’eccellenza del nostro software DEN.OS e consente risparmi ai clienti attraverso offerte commerciali personalizzate”.L’accordo prevede che Enel acquisterà, installerà e gestirà la batteria per conto di Algoma Orchards, e condividerà i risparmi consentiti dal software di ottimizzazione DEN.OS1 che controlla il sistema di accumulo. Enel fornirà inoltre servizi di previsione dei picchi ai fini del Global Adjustment e registrerà il sistema di accumulo a batterie nel programma di demand response di IESO.