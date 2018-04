Finecobank, ok dei soci a bilancio 2017 e dividendo

Finecobank

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti dihannoche si è chiuso con un utile netto di Euro 214.283.600,37. Deliberata anche ladi Euro 0,285 per azione.I soci, in competenza ordinaria, hanno provveduto a, confermando Sindaco effettivo la Signora Elena Spagnol, in sostituzione del Signor Stefano Fiorini, e nominando Sindaco supplente il Signor Gianfranco ConsortiL’Assemblea ha approvato la, che definisce i principi e gli standard che FinecoBank applica nel disegnare, implementare e monitorare le prassi, i piani ed i programmi retributivi della Società.Gli azionisti, inoltre, hanno approvato l’acquisto e il compimento di atti di disposizione su azioni proprie, fino a massime n. 297.620 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,05% del capitale sociale e, dunque, ampiamente al di sotto della soglia massima del 20% prevista dalla normativa applicabile.Delegato, infine, il Consiglio di Amministrazione a deliberare aumenti gratuiti del capitale a servizio dei sistemi incentivanti per i Dipendenti.