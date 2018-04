Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,90%; sulla stessa linea, cede alle vendite lo, che chiude a 2.642,19 punti. Leggermente negativo il(-0,49%), come l'S&P 100 (-0,6%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,49%),(-1,26%) e(-0,86%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva. Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -2,23%.Sensibili perdite per, in calo del 2,19%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,78%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,92%.Tra i(+1,88%),(+1,69%),(+1,49%) e(+1,44%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,19%.In apnea, che arretra del 5,50%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,34%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,51%.