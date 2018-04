Petrolio, prezzi in rialzo vicino a massimi 4 anni

(Teleborsa) - In aumento le quotazioni di greggio che viaggiano vicino ai massimi del 2014. A far surriscaldare i prezzi del petrolio, contribuiscono le tensioni politiche in Medio Oriente , sebbene sullo sfondo restano i timori per la crescita della produzione negli Stati Uniti.Ildi Londra mostra un rialzo dello 0,81% a 70,99 dollari al barile mentre ilamericano balza dello 0,92% a 66,12 usd/bar.Sul fronte delle scorte USA, si attende un aggiornamento oggi pomeriggio dall'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano.I dati API hanno mostrato, la vigilia, un aumento degli stock di 1,8 milioni di barili delle riserve di greggio statunitense, a fronte di attese per un calo di 189.000 barili.