Energia: nel 2017 consumi in aumento e prezzi in discesa

(Teleborsa) -(+1,3% rispetto al 2016, in linea con il +1,5% del PIL)(­-0,5%) grazie soprattutto al contributo di settori come la generazione elettrica (-5%) e i trasporti (-2,2%).: eolico e solare hanno raggiunto il picco del 70% su base oraria (17 aprile 2017) e l'insieme delle) dell'87% (21 maggio). È quanto emerge dall'che ha preso in esame i dati del 4° trimestre 2017 e ha fatto un consuntivo dell’intero anno.Lo studio evidenzia anche(+6%, dopo il +5% del 2016), fonte energetica che resta saldamente in testa nel mix con una quota del 36,5% e registra prezzi in calo per tutte le fasce di consumo, in controtendenza rispetto agli altri Paesi UE. Ildel mix, con consumi in calo (-1% e quasi -10% rispetto a dieci anni fa),(-12%, dopo il -10% del 2016, con una quota del 6% nel mix).Le, con una crescita dell’8% delle fonti "intermittenti" (eolico e solare) che compensa il forte calo dell'idroelettrico (-14%); rispetto ai consumi finali la quota di energia rinnovabile rimane al di sopra del target UE del 17% al 2020, mentre l'obiettivo del 28% al 2030 sembra più difficile da raggiungere.sono stati stimati in leggero calo, fino al 2% nella fascia di consumo medio-alta, grazie soprattutto alla riduzione degli oneri di sistema che ha compensato il rialzo dei prezzi all'ingrosso. Tuttavia i prezzi in Italia restano ai massimi tra i Paesi UE.Laè risultata in aumento del 2% soprattutto a causa del clima, che ha prodotto una robusta crescita dei consumi in estate. Tra i, soprattutto in quello stradale (-2,6%), pur in presenza di un aumento del traffico veicolare. Si tratta di un dato potenzialmente di rilievo, perché indicherebbe un disaccoppiamento tra consumi di energia e traffico, spiegato nell'analisi con l’incremento dell’efficienza del parco auto circolante che, con quasi 2 milioni di nuove immatricolazioni, nel 2017 ha subito un deciso ricambio.L’indice, che misura il sistema energetico nazionale sulla base di sicurezza energetica, prezzi ed emissioni di anidride carbonica, evidenzia un calo dell’8% rispetto al 2016, in conseguenza del peggioramento delle prospettive di decarbonizzazione e sicurezza e di un miglioramento sul fronte prezzi.Passi indietro si registrano anche sulla componente "sicurezza energetica" dell’, in calo del 6% rispetto ad un anno fa, in quanto il miglioramento degli indici del sistema petrolifero (+3%) è controbilanciato dai peggioramenti di quelli relativi alla sicurezza del sistema elettrico (-9%) e del sistema del gas naturale (-20%). In particolare i problemi del parco nucleare francese e la contemporanea impennata della domanda di gas allì'inizio del 2017 hanno evidenziato che, in caso di combinazione di eventi estremi (picchi di freddo, interruzioni delle forniture, criticità nei mercati confinanti), potrebbero verificarsi seri problemi di adeguatezza.Significativi miglioramenti si registrano nelle componenti dell'indicerelative ai(+17%) e del gas naturale (+6%), mentre peggiora l’indice relativo al costo del gasolio (-25%).