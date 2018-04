Eurolistini passano in positivo. Piazza Affari in pole position

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che fa anche meglio delle borse europee. Gli investitori si tranquillizzano dopo le ultime dichiarazioni del Presidente USA. E' bastato infatti un tweet del tycoon per far tornare il sereno sui mercati.Ilnon ha fornito tempistiche su un attacco in Siria. " Potrebbe accadere molto presto o non così presto! ", queste le parole dell'inquilino dellache hanno fatto risalire i mercati.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,44%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,73%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 66,74 dollari per barile.ben impostata, che mostra un incremento dello 0,81%, fermache segna un quasi nulla di fatto, e giornata moderatamente positiva perche sale di un frazionale +0,46%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,10%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata con un +1,02%.di Milano, troviamo(+4,08%),(+2,88%),(+1,95%) e(+1,76%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,80%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,62%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,07%),(+3,80%),(+3,42%) e(+2,91%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,73%.su, che soffre un calo dell'1,52%.Vendite suche registra un ribasso dello 0,98%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,80%.