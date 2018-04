FMI, avanti con digitalizzazione ma servono investimenti

(Teleborsa) - Il Fondo Monetario Internazionale plaude alla, diventata ormai fondamentale anche per i Governi, mettendo allo stesso tempo in guardia sui rischi che comporta.Nel capitolo del Fiscal Monitor intitolato "Il governo digitale", il Fondo calcola che" e perparcheggiati in giurisdizioni fiscalmente generose, "stimati al 10% del PIL mondiale". La digitalizzazione può anchee laa misure di protezione sociale.Allo stesso tempo, però, porta con se'Proprio per questo l'istituzione guidata da Christine Lagarde spinge per l', perché "la digitalizzazione non è un sostituto delle riforme strutturali, ne' delle competenze amministrative o di un rafforzamento delle istituzioni".Per il Fondo,perché un flop tale "potrebbe compromettere gli sforzi di digitalizzazione" e perché "la mancanza di fiducia potrebbe erodere il desiderio di partecipare a un governo elettronico o mettere a repentaglio gli obiettivi" di un governo.Il Fondo è chiaro anche su un altro punto:. Servono invece "investimenti notevoli".