La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Finanziario

Industriale

Information Technology

Utilities

Intel

Boeing

Dowdupont

Goldman Sachs

McDonald's

Procter & Gamble

Wal-Mart

Incyte

Micron Technology

Shire

Wynn Resorts

Tesla Motors

Netease

Facebook

Comcast

(Teleborsa) - A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,21%, a 24.483,05 punti; sulla stessa linea, in rialzo lo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 2.663,99 punti. Positivo il(+1,11%), come l'S&P 100 (0,9%).(+1,82%),(+1,45%) e(+1,29%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,28%.Tra i(+3,17%),(+3,05%),(+2,70%) e(+2,64%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,07%.Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,62%.(+5,34%),(+4,18%),(+3,82%) e(+3,79%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,28%.Sensibili perdite per, in calo del 2,10%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,78%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.