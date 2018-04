Petrolio, le tensioni USA-Russia fanno volare i prezzi

(Teleborsa) - Siria e Arabia Saudita fanno brillare i prezzi del petrolio vicino ai massimi di quattro anni , spinti dalle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Russia, acutizzati dalla minaccia di un intervento statunitense a Damasco Sia ilche ilhanno raggiunto i livelli più alti dal 2014. Stamane qualche presa di profitto colpisce le quotazioni: il Brent quota a 71,3 dollari al barile (-0,21%) mentre il WTI scivola dello 0,13% a 66,72 usd/bar.Ilha avvertito la Russia di un imminente intervento in Siria come risposta all'attacco chimico lanciato domenica scorsa su una delle ultime roccaforti della resistenza a Damasco. Nel frattempo, l'Arabia Saudita ha annunciato di aver intercettato dei missili su Riyadh.I forti guadagni dei prezzi di oro nero, si sono registrati nonostante i dati sulle scorte di greggio settimanali statunitensi , abbiano evidenziato un inaspettato aumento degli stock. Ma le crescenti tensioni in Medio Oriente alimentano i timori di una potenziale interruzione dell'offerta di petrolio. E, mentre gli investitori tengono d'occhio gli eventi mediorientali, restano in attesa anche di un