Ecobonus condomini, riparte la campagna ENEA

(Teleborsa) - Da oggi 13 aprile riparte la campagna di comunicazione Fai il cappotto al tuo palazzo, usa le detrazioni fiscali del 75% ".Un'operazione pensata per sensibilizzare i cittadini sulle opportunità e le novità offerte dagli Ecobonus del 70 e del 75% e dai nuovi meccanismi di cedibilità del credito previsti dalla legge di Bilancio per incentivare la riqualificazione energetica dei condomini., con benefici per il rilancio della filiera edilizia e dell’occupazione, e. Secondo le stime, infatti, in Italia i condomini sono oltre un milione e il costo indicativo per efficientare un immobile di medie dimensioni (circa 20 appartamenti) s