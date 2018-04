MIT sigla protocollo d'intesa con sindacati su qualità del lavoro in edilizia e trasporti

(Teleborsa) - Via libera al protocollo d'intesa sulle "Linee Guida per la qualità del lavoro nei settori dell’edilizia, della logistica e dei trasporti".Il documento è stato siglato oggi 13 aprile tra ile le organizzazioni sindacali. Dal confronto tra relazioni industriali, condiviso negli anni con le parti sociali, sono state individuate delle priorità di intervento sL'obiettivo del protocollo è di individuare i principi, le soluzioni e gli strumenti idonei a favorire la qualità del lavoro nei settori dei trasporti, della logistica e dell’edilizia.Con la sottoscrizione del protocollo d’intesa, ile le organizzazioni sindacali condividono 10 principi, quali strategie e modalità di affidamento di lavori e servizi, mercato del lavoro, formazione sul lavoro, sicurezza sul lavoro, contratti pirata e dumping, welfare aziendale, pari opportunità e conciliazione, partecipazione, informazione e confronto, rappresentanza sindacale e datoriale, legalità e osservatorio permanente sulla qualità del lavoro".Per dare attuazione al protocollo d’intesa, è stato istituito un "Osservatorio permanente sulla qualità del lavoro", che avrà il compito di promuovere i principi enunciati nel protocollo e valorizzare le best practices e individuare le misure di miglioramento possibili per l’applicazione dei principi contenuti nel documento.