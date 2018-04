MPS, assemblea approva bilancio. Morelli smentisce quotazione NPL

MPS

(Teleborsa) - L'assemblea diha approvato il bilancio al 31 dicembre 2017.Il Gruppo ha chiuso il 2017 con una, impattato, tra le altre cose, da circa 4 miliardi di euro di rettifiche non ricorrenti connesse all’operazione di cessione, tramite cartolarizzazione, di un insieme di esposizioni creditizie classificate a sofferenza.Per quanto riguarda i, al 31 dicembre 2017 il Common Equity Tier 1 Ratio si è attestato al 14,8%, rispetto all’8,2% di fine 2016, e il Total Capital Ratio è risultato pari al 15%, che si confronta con il valore del 10,4% registrato a fine dicembre 2016.L’Assemblea ha inoltre deliberato la non ammissibilità dell’azione di responsabilità proposta dal socioed altri.Sui, l'Amministratore Delegato,, ha dichiarato durante la conferenza stampa tenuta al termine dell'assemblea che "non è assolutamente prevista la quotazione dell'operazione di cartolarizzazione, non stiamo completando la quotazione di nulla che sia relativo alla cartolarizzazione".