Risultati in crescita per Citigroup

Citigroup

(Teleborsa) - Utili e ricavi in crescita per, che però non riesce s sorprendere dal fronte ricavi.Nella big bank americana ha registrato un, o 1,68 dollari ad azione, in miglioramento rispetto ai 4,09 miliardi messi a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente edagli analisti.sono aumentati invece del 3% a 18,87 miliardi, come da consensus, sostenuti dalla ripresa del credito e del consumer banking (+7%), mentre ihanno registrato una crescita dell'1%.Da rilevare che i risultati del primo trimestre hanno beneficiato anche di unadovuta alla riforma approvata dal Congresso USA fine anno