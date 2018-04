Senza direzione Milano e gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -nonostante il finale positivo di Tokyo Wall Street . Gli investitori guardano con attenzione al braccio di ferro USA-Russia sulla Siria Sostanzialmente stabile l', a 1,232. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.336,9 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 66,9 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a 130 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,81%.avanza dello 0,30%, piatta, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+0,57%),(+0,48%) e(+0,43%). Male(-0,44%) e(-0,44%).di Milano, troviamo(+1,45%),(+0,78%),(+0,67%) e(+0,59%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-1,58%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,74%. Tentenna, che cede lo 0,64%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,12%),(+1,14%),(+1,13%) e(+1,12%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-1,32%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,84% all'indomani del via libera dei soci al bilancio 2017 . Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,73%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,55%.soffre la-7,35% dopo l'eliminazione dall'Europa League.