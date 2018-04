Spagna, sale l'inflazione a marzo

(Teleborsa) - Confermata in salita l'in, rimanendo però ancora lontana dal target fissato dalla BCE (2%)., rispettando così la stima preliminare e le aspettative degli analisti.come nella prima lettura e contro il +1,1% di febbraio. Centrate le stime di consensus che erano per un +1,1%.L'annuale registra una crescita dell'1,3% (come nella prima lettura) ed a livello mensile un +1,2% (come la prima stima).