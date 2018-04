Vinitaly, la produzione vinicola italiana è la prima al mondo

(Teleborsa) -. Lo confermano i dati(Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), rivelati in corrispondenza dell'inizio di, l'annuale rassegna dedicata al settore enogastronomico al via domenica 15 aprile alla Fiera di Verona Seppur reduci da un'annata caratterizzata da molteplici, le 310 mila aziende agricole e le 46 mila aziende vinificatrici hanno prodotto nel 2017 ben, piazzandosi prima dei principali competitor, Francia e Spagna.Viene segnalato un, a conferma delle enormi potenzialità del Made in Italy. Da sottolineare le basse percentuali nel sud Italia, sintomo - sottolinea Ismea - di capacità ancora maggiori ma non espresse al meglio.Per quanto riguarda il dato sull', il Belpaese si posiziona al, alle spalle della Francia,esportati, dove primeggia la Spagna.e 21,5 milioni di ettolitri esportati, con gli spumanti a fare da traino al settore. L'Italia risulta. Mercato in aumento anche verso Oriente, con il volume d'affari verso i Paesi extra-UE in crescita dal 45% al 49% in valore e dal 27% al 34% in quantità.Il settore vinicolo ha undei prodotti agroalimentari italiani. Il fatturato totale del'industria invece, stimato attorno ai 13 miliardi, corrisponde a circa il 10% dell'intero settore agroalimentare.