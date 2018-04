Wells Fargo, avanti con prudenza

Wells Fargo

(Teleborsa) - Bilancio a due colori per, altro colosso USA oggi all'appuntamento con il bilancio.La banca americana ha archiviato ilcon un, in crescita del 5,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente esono calati invece da 22,3 a 21,9 miliardi dollari, facendo comunqueche si aspettava 21,7 miliardi.In questi ultimi mesi Wells Fargo ha dovuto fare i conti con una serie di multe - come quella inflitta dalla Fed per lo scandalo dei conti fittizi - e problemi legali che hanno spinto il management a confermare unDal momento che la società è in piena trasformazione, inoltre, gli investitori stanno monitorando soprattutto la. Proprio oggi la banca ha detto di aver fattoentro la fine dell'anno.Oggi hanno alzato il velo sui risultati anche altre due big della finanza USA: