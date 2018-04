ENEA partecipa a RomeCup 2018, la mostra della robotica nella Capitale

(Teleborsa) - Da oggi 16 aprile fino a mercoledì 18 aprile,, il multi evento dedicato alla robotica e alle scienze della vita che dal 2007 diffonde l'innovazione e l'eccellenza nel nostro Paese.Organizzata da Fondazione Mondo Digitale, la manifestazione conferma la formula di successo del multi evento:con conferenze, talk interattivi e di orientamento per le scuole e contest creativi universitari;con prototipi realizzati da studenti, centri di ricerca, università, aziende e startup;a con selezione delle squadre italiane che parteciperanno).In questa dodicesima edizioneha predisposto due diverse installazioni nel Campus Biomedico: una postazione con le presentazioni delle attività ENEA nella hall centrale e un percorso didattico, in una delle aule dell' Università, dove i visitatori, guidati in dialoghi interattivi con i ricercatori, saranno condotti alla scoperta di superconduttori, elettromagnetismo, fotonica e campi elettrici fino a scoprire i meccanismi fondamentali alla base del funzionamento di un reattore a fusione e del confinamento magnetico.L’ENEA sarà presente anche a, prevede l’incontro di piccole e medie imprese, grandi aziende, start up innovative, spin-off, Università, centri di ricerca, ospedali, cliniche, scuole. In questa occasione ENEA presenterà