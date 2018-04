Piazza Affari cauta. Indecisi i Listini europei

JP Morgan

(Teleborsa) -Gli investitori sembrano indecisi se sbloccare l'impasse dovuta alla cautela per le tensioni geopolitiche in Siria e i mai sopitiin una sessione sostanzialmente priva di spunti significativi.A catalizzare l'attenzione saranno soprattutto le. La scorsa settimana hanno alzato il velo sul bilancio tre big della finanza, ossia, riportando risultati generalmente al di sopra delle attese degli analisti anche grazie ai benefici derivanti dalla riforma fiscale USA Oggi sarà invece la volta del colosso tecnologicoe diSul valutario l'continua la seduta sui livelli della vigilia.Tra le commodities stabile l'a quota 1.342,4 dollari l'oncia mentre il petrolio (Light Sweet Crude Oil) sconta qualche presa di beneficio dopo la fiammata della scorsa ottava viaggiando a 66,55 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota 127 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,80%.segna un timido +0,23%,lima lo 0,12%mentreè piatta.Sosta, con ilche avanza dello 0,15%; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il, che si posiziona a 25.608 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Senza direzione il(+0,15%), come il FTSE Italia Star (0,1%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,31%),(+0,95%),(+0,70%) e(+0,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che cede lo 0,91%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,81%),(+1,30%),(+1,20%) e(+1,16%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,27%.