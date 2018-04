Porti, l’Europa ammonisce l’Italia: devono pagare le tasse

(Teleborsa) -. La Commissione che si occupa della concorrenza ha minacciato l'apertura della procedura di infrazione contro i porti italiani, accusando gli scali italiani di aver fatto concorrenza sleale verso le altre banchine europee e lo Stato italiano per non aver pagato le tasse per le concessioni. "Con l’esenzione dalle tasse alle Autorità portuali italiane, che sono coinvolte in attività economiche, l’Italia rinuncia a una parte di entrate che costituiscono risorse economiche per lo Stato - ha spiegato Bruxelles - . Così la misura di esenzione si configura come perdita per le casse centrali". Inoltre l'Europa "ritiene che la misura dell’esenzione distorce, o minaccia di farlo, la concorrenza e influenza negativamente i traffici merci dentro l’Unione".Immediata la risposta di, che si difende spiegando che i porti non sono aziende private ma "enti pubblici come lo Stato". Così "si rischia di mettere in ginocchio tutti i nostri i porti - commenta il presidente dell'associazione che rappresenta i porti italiani,- . Metteremo a lavoro tutte le risorse a nostra disposizione per offrire ogni utile contributo al ministero dei Trasporti in questa difficile partita".I porti italiani si troveranno costretti ad aumentare le tasse aeroportuali del 30-40% per soddisfare le richieste dell'Europa, facendo scappare gli armatori.