Siria, informativa di Gentiloni in Aula

(Teleborsa) - L'Aula della Camera sarà convocata per domani (17 Aprile) alle 15.30 per l'informativa delrelativamente allaLo si apprende da fonti parlamentari secondo cui sarebbe stata convocata già per. Dopo l'intervento di Gentiloni seguirà un dibattito cui interverranno i gruppi parlamentari. Tensione tra Trump e Macron . Intanto restano opinioni divergenti sulla "questione" Siria tra ile il, che rischiano di far traballare l'alleanza tra i due paesi."Il presidente Trump ha detto che gli Stati Uniti intendevano disimpegnarsi dalla Siria. Noi l'abbiamo convinto che. E l'abbiamo anche convinto che bisognava limitare gli attacchi con armi chimiche" - ha dichiarato. Pronta la risposta dell'inquilino della Casa Bianca, che tramite la, ha fatto sapere che "", sottolineando anche che gli Stati Uniti "sono determinati ad annientare l'Isis e a creare le condizioni per impedire un suo ritorno".