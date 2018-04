Vitalizi, Boeri: da abolizione forti risparmi

(Teleborsa) - Il presidente dell', si scaglia contro ispiegando che si tratta di un "costoso" privilegio. "L'abolizione dei vitalizi porterebbe forti risparmi", non si tratterebbe solo di un fatto simbolico, ha specificato il presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ospite a Mezz'ora in più, su Rai3. "Non sono pochi soldi: nel giro di una legislatura si sta parlando di qualche decina di milioni di euro"."Trovo scandaloso che la Camera non ci abbia fornito i dati sui contributi versati dai singoli parlamentari, cariche pubbliche", riferendosi alla legislatura terminata. "Mi auguro che l’impegno della nuova legislatura sia vero, un primo segnale sarebbe darci queste informazioni per poter fare calcoli trasparenti", ha aggiunto Boeri rivelando di aver scritto "una lettera al presidente della Camera Fico sul costo dei contributi figurativi".Sulla, Boeri ha spiegato che l'abolizione avrebbe un costo "difficilmente sostenibile dal sistema previdenziale", portando a "85 miliardi il debito pensionistico" con costi immediati vivi dagli "11 ai 15 miliardi".