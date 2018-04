Wall Street chiude all'insegna degli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 24.573,04 punti; sulla stessa linea, loguadagna lo 0,81% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 2.677,84 punti. In rialzo il(+0,71%.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,49%),(+1,38%) e(+1,38%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,72%),(+2,61%),(+1,52%) e(+1,29%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,26%.Tra i(+6,19%),(+3,76%),(+3,19%) e(+3%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,04%.Sensibili perdite per, in calo del 2,89%.In apnea, che arretra del 2,09%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,72%.