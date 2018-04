Anas, a marzo traffico in aumento su tutta la rete

(Teleborsa) - Traffico in aumento a marzo sulla rete stradale e autostradale(oltre 26 mila Km), per via anche delle festività pasquali.si segnala a marzo un decremento del traffico dell'1% alrispetto a febbraio 2018, un +1% al, un +2% al, un +4,4% in. Stabile invece la. Il confronto con marzo 2017 mostra invece traffico in calo dell’8% al Nord, del 4% al Centro e al Sud, del 3% in Sicilia e in Sardegna.rispetto a febbraio 2018: l’aumento su tutta la rete a marzo è del 4%, con un picco del 6,3% al Sud, seguito dal 5% in Sicilia, dal 4% al Nord e dal 2% al Centro e in Sardegna.Rispetto a marzo 2017, i mezzi pesanti riportano un calo del 5% circa su tutto il territorio, dove quello meno consistente è al Sud con un -1%.I massimi volumi giornalieri del traffico a marzo 2018 sono stati rilevati soprattutto nei giorni precedenti alle(fra mercoledì 28 e venerdì 30) su gran parte della rete nazionale attraverso un aumento medio del 20% rispetto ai giorni feriali non di esodo, in particolare sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, dove sul tratto campano mercoledì 28 è stata registrata un’intensificazione del volume di traffico del 40%, mentre sul tratto calabrese il giorno successivo del 30%.