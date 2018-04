ENI e SONATRACH firmano accordi per ampliare il loro partenariato

ENI

(Teleborsa) -e SONATRACH hanno firmato accordi per ampliare il loro partenariato. La sigla delle intese è stata fatta a, città dell' Algeria nordoccidentale, da, Presidente Direttore Generale della società di stato algerina SONATRACH,l'Amministratore Delegato di ENI,Gli. Ciò avverrà attraversoParticolare importanza rivestirà il lancio di un programma ambizioso di esplorazione e sviluppo nel bacino del, che porterà alla messa in produzione diEni e SONATRACH hanno inoltre sancito accordi specifici per proseguire la collaborazione nel settore Ricerca e Sviluppo, dando seguito alle intese concluse a novembre 2016.A Piazza Affari il titolo di ENI viaggia in rialzo dello 0,47%.