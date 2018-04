Gran Bretagna, ai minimi storici il tasso di disoccupazione

(Teleborsa) - Nel mese di marzo ilche hanno chiesto un sussidio di disoccupazione in Gran Bretagna ècontro la crescita di 15.100 unità del mese di febbraio ( rivisto da 9.200 unità della prima lettura ). Il dato pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS) èdegli analisti che stimavano una salita fino a 13.300 unità.A febbraio, invece,rispetto al 4,3% di gennaio ed atteso dagli analisti. Da rilevare che il tasso segna anche un forte calo rispetto al 4,7% dell'anno precedente e risultaNel trimestre a gennaio, il(-136 mila rispetto allo scorso anno e -16 mila rispetto al trimestre immediatamente precedente). Ilunità rispetto al trimestre precedente (in linea con le aspettative) e di 427.000 rispetto all'anno passato, attestandosi a 32,26 milioni.Infine, ilha mostrato una crescita del(in linea con le previsioni, 2,6% nel mese precedente) escludendo i bonus, mentre includendo i bonus mostra un incremento del 2,8% come nel mese precedente ma inferiore alle attese (3%).