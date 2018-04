Leonardo presenta a Forze Armate malesi il nuovo elicottero navale AW159

Leonardo

(Teleborsa) -, con il supporto dell'847esimo Gruppo Aeronavale britannico, ha presentato la settimana scorsa alle Forze Armate malesi l’elicottero AW159 Wildcat presso la base navale Lumut della Marina Militare della Malesia e presso lo stabilimento Leonardo dell’Aeroporto di Subang a Kuala Lumpur.I due AW159 Wildcat impiegati nell’occasione fanno parte della missione anfibia della Marina Militare francese della durata di cinque mesi e denominata Esercitazione Giovanna d’Arco, in corso di svolgimento tra Medio Oriente, Asia e il sud del Pacifico. Gli elicotteri sono imbarcati sulla nave FS Dixmude per compiti di ricognizione.è dotato di un rotore semi-rigido che gli conferisce la stessa elevata agilità e le doti operative in ambiente navale dell’elicottero Lynx, prodotto di grande successo sul mercato mondiale., ognuno in grado di erogare una potenza di 1361 cavalli conferendogli in tal modo prestazioni straordinarie, anche in presenza di elevate temperature e ad alta quota.