TIM, CdA integra relazioni per assemblea del 24 Aprile

TIM

(Teleborsa) - Con delibera approvata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione rende disponibile l'integrazione dell'informazione già messa a disposizione dei soci per l'assemblea del 24 aprile 2018, come da richiesta pervenuta da Consob in data 13 aprile 2018 Ulteriori informazioni, ad integrazione della relazione sulla gestione, del documento informativo sul Long Term Incentive Plan 2018 e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come da stessa richiesta di Consob, sono disponibili all'indirizzo www.telecomitalia.com/assemblea.. Nella propria lettera il Presidente Esecutivo Arnaud de Puyfontaine si è detto ", la cui iniziativa è chiaramente il risultato di una "" avente lo scopo di riportare TIM, una grande Gruppo italiano e internazionale, indietro nel passato. Il Presidente ha quindi rilevato come, grazie alla nomina di Amos Genish quale CEO della Società e grazie alla sua esperienza senza precedenti nell’industria delle telecomunicazioni, sia stato", il quale ha ricevuto un generale apprezzamento dalla comunità internazionale."Tutto questo sforzo e dedizione sono adesso sotto attacco da parte di un fondo attivista con una strategia di breve periodo".Un'azionista industriale leader - di cui il gruppo ha avuto bisogno per lungo tempo - è presente per una strategia di lungo termine e con una visione chiara, una comprensione del mercato e delle problematiche locali e soprattutto con la "volontà di trasformare significativamente il gruppo in una fase di sfide nuove e inaspettate" che l'industria delle telecomunicazioni sta fronteggiando.Arnaud de Puyfontaine ha dichiarato di credere che una "buona struttura di governance sia il risultato delle decisioni di tutti gli azionisti" ai sensi delle leggi applicabili e, pertanto, di ". Il Presidente ha aggiunto che, "recentemente approvato, senza valide alternative industriali".ha ritenuto fosse più opportuno lasciare agli azionisti la nomina dei membri di tutto il Consiglio ai sensi delle leggi applicabili e, pertanto, ha "".