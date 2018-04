Balconi e terrazzi: chi cerca casa non vuole rinunciarci

(Teleborsa) - La casa dei sogni degli italiani deve essere necessariamente corredata di uno un. Da un'indagine di Immobiliare.it è emerso come uno spazio esterno di pertinenza dell’abitazione sia una caratteristica quasi irrinunciabile, al punto che il 93% dei 5 mila utenti rispondenti ad un questionario, si è detto pronto a spendere più del proprio budget pur diMa cosa ne farebbero? Incrementare la presenza del verde urbano in città non sembra essere la motivazione principale che spinge a desiderare uno spazio esterno tutto per sé:. Sono molti di più quelli spinti dal desiderio di convivialità infatti circa il 36% dei partecipanti allo studio lo utilizzerebbe per organizzare pranzi e cene all'aria aperta con i propri amici.Se il pollice verde sembra una peculiarità degli over 50, e i giovani si mostrano molto meno interessati a piantare, concimare e potare, il 19% del campione intervistato è accomunato dal desiderio di uno spazio aperto per. Poco più del 14%, invece, lo sfrutterebbe per