Governo, Mattarella convoca Casellati al Quirinale

(Teleborsa) -scioglie la riserva e convocaal Quirinale. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 11.00 di oggi, 18 aprile 2018, al Palazzo del Quirinale, la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.Questo il comunicato sintetico del Quirinale, che conferma in qualche modo le ipotesi formulate nei giorni scorsi di un "mandato esplorativo" alla seconda carica dello Stato per arrivare alla tanto agognata formazione del nuovo Governo. Tra i papabili figurava anche il presidente della Camera,Dopo due giri di faticose consultazioni , questo il verdetto di Mattarella per uscire dallo "stallo" creatosi con il voto del 4 marzo scorso