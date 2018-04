Piaggio colloca con successo bond da 250 milioni di euro

Piaggio

(Teleborsa) - Il Gruppoha concluso con successo il collocamento sul mercatodi un, non assistito da garanzie e non convertibile, dell'ammontare, un interesse annuo del 3,625% fisso e un prezzo di emissione pari al 100%.La risposta da parte degli investitori istituzionali all'operazione è stata positiva sia in Italia sia all'estero,Il bond è finalizzato al rifinanziamento di obbligazioni dello stesso importo in scadenza nel 2021 (liability management) e consente di rafforzare il profilo del debito del gruppo, riducendone il costo medio e allungandone sensibilmente la durata media.Ilha ricevuto un rating BB- da S&P e B1 da Moody’s, in linea con il rating del Gruppo.