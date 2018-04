Presentazione treno Rock di Hitachi, Manfellotto: "Nato per recuperare gap con Alta Velocità"

(Teleborsa) - Oggi ha debuttato a Pistoia il primo esemplare del nuovo treno regionale Rock , prodotto da Hitachi Rail Italy. Saranno consegnati alla società del gruppo FS 300 nuovi treni Rock, che faranno parte della flotta completamente rinnovata di Trenitalia per il trasporto dei pendolari.In occasione della cerimonia di presentazione, Teleborsa ha intervistato"Queste è una iniziativa che nasce con tutti i contributori: a partire da un'esigenza delle Regioni, supportata dal Governo", ha esordito il manager di Hitachi Rail."Finalmente unche ha consentito di prospettare per iil rinnovo della flotta regionale perche esiste fra i servizi di alta velocità e quelli del servizio regionale", ha spiegato Manfellotto, aggiungendo "la nostra azienda ci va dietro con, che è poi la ricetta per un grande successo"., ha affermato il manager di Hitachi, aggiungendo "dovunque va il ferro e si costruisce il ferro, si recupera molto di più di quanto si può recuperare con la vendita dei biglietti perchée, quindi, anche per avvicinare le persone".