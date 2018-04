Scuola, domani la firma definitiva sul rinnovo del contratto

(Teleborsa) - Si sta per concludere l’estenuante trattativa che, sulla base dell’accordo raggiunto all’Aran ad inizio febbraio, farà avere ad un milione e 200mila lavoratori della scuola tra i 37 e i 52 euro netti di aumento e 435 euro lordi medi di arretrati.Poche ore fa, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che “la Corte dei Conti ha certificato l’ipotesi di rinnovo del contratto del comparto del settore ‘Istruzione e Università’ – che comprende Scuola, Università, Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), Ricerca – siglata lo scorso 9 febbraio . La certificazione riguarda l’attendibilità dei costi quantificati per il rinnovo del contratto e la compatibilità con le risorse disponibili. A breve seguirà la firma definitiva del nuovo contratto collettivo nazionale da parte dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Organizzazioni sindacali”.Soddisfatta la Ministra uscente dell’Istruzione,, "per il traguardo raggiunto, che ci consente di dare il giusto riconoscimento professionale ed economico, dopo oltre 8 anni di attesa, alle donne e agli uomini che lavorano con passione e serietà nel comparto della conoscenza. Il contratto che abbiamo siglato il 9 febbraio scorso è il frutto di un serrato confronto".“Viene da chiedersi – commenta, presidente nazionale- cosa ci sia da essere soddisfatti, visto che in base al tasso IPCA – il quale dal 2008 al 2016 è aumentato del 8,52%, poi del 9,32 per il 2017 e dell’11,22 – gli incrementi in busta paga non sarebbero dovuti andare sotto i 300 euro . Invece, ci si è fermati ad incrementi-micragna che corrispondono allo 0,36%, all’1,09% e al 3,48%. Un discorso simile vale per gli arretrati 2016-2017, 13 volte sotto il tasso IPCA aggiornato per il periodo durante il quale i dipendenti hanno perso oltre 6mila spettanti”.