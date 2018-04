Vianini, disco verde da assemblea a bilancio 2017

Vianini

(Teleborsa) - Semaforo verde dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti diche ha approvato il bilancio 2017 che si è chiuso con ricavi operativi a 39,9 milioni di euro, in crescita dell'8,3% rispetto al 31 dicembre 2016 (36,8 milioni di euro). Illordo è stato pari a 15,8 milioni di euro, in crescita del 24,8% rispetto al 2016 (12,6 milioni euro). Ilè stato positivo per 4,9 milioni di euro (10,9 mila euro nel 2016) di cui 1,9 milioni di euro di competenza del Gruppo.Sue (0,05 euro nel 2016). Il pagamento è previsto per il 23 maggio 2018 (stacco cedola in borsa il 21 maggio) e con "record date" alla data del 22 maggio 2018.L'Assemblea ha espresso parere favorevole in merito alla prima sezione dellapredisposta dal Consiglio di Amministrazione.