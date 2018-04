Wall Street si conferma in moderato rialzo. Bene energy, giù tech

Dow Jones

(Teleborsa) -, sostenuta, da un lato, dal comparto industriale ed energetico, dall'altro frenata dalla performance negativa dei titoli tech dopo la trimestrale deludente di IBM , anche per effetto dei dati sulle scorte: l'EIA ha annunciato un forte calo nell'ultima settimana Alla Borsa di New York, ilsi riporta a a 24.785 punti, invariato rispetto alla vigilia. Meglio fa lo, che arriva a 2.714 punti (+0,29%). Guadagni frazionali per il(+0,32%). Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,58%),(+1,22%) e(+1,05%).del Dow Jones, in evidenza(+2,41%),(+1,91%),(+1,49%) e(+1,50%).Fra i più forti ribassi, invece, si segnala, che mantiene un -7,58% sulla scia dei conti. Questo penalizza tutto il comparto tech ed in particolare i semiconduttori.Sotto pressione anche, che accusa un calo del 2,16%.Debole, che cede l'1,14%.