RC Auto, portabilità anche per le coppie di fatto

(Teleborsa) - L'Ivass annuncia novità importanti in tema di assicurazioni per gli italiani. Come la possibilità diIl nuovo "provvedimento chiarisce dubbi interpretativi della normativa vigente, che determinavano di disparità di trattamento nei confronti degli assicurati tra le diverse compagnie, e introducono benefìci a favore di talune categorie di assicurati, in precedenza trascurate (ad esempio veicoli intestati a portatori di handicap, a conviventi di fatto e uniti civilmente, veicoli oggetto di leasing)".Tra le altre decisioni annunciate dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni anche leper valutare con maggiore precisione la sinistrosità dell’assicurato. L'obiettivo è quello di rimuovere i comportamenti elusivi o fraudolenti, a beneficio degli assicurati virtuosi. "L’attestato di rischio e quindi il premio assicurativo - spiega l'Ivass - terrà conto anche dei sinistri pagati a ridosso o dopo la scadenza del contratto, anche laddove l’assicurato abbia cambiato compagnia (c.d. sinistri pagati tardivamente)".