Wall Street chiude in rosso

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta sotto la parità, con ilche lima lo 0,34%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso lo, che ha perso lo 0,57%, chiudendo a 2.693,13 punti. In discesa il(-0,85%), come l'S&P 100 (-0,5%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-3,14%),(-1,13%) e(-1,07%).del Dow Jones,(+7,66%),(+2,42%) e(+2,20%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,23%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,83%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,59%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,23%.Tra i(+2,29%),(+1,90%),(+1,46%) e(+1,31%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,76%.In caduta libera, che affonda del 4,03%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,47 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 5,50%.