Acea, ok Assemblea a bilancio. Donnarumma: "valutiamo ingresso in gas"

(Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti diha dato il via libera al bilancio 2017 e alla distribuzione del dividendo di 63 centesimi. Al comune di Roma, socio della multiutility con il 51% del capitale, va un assegno di 68,4 milioni di euro in dividendi. Ache ha il 23,33% va un monte dividendi pari a 31 milioni, a Caltagirone 6,7 milioni.Parlando a margine dell'assise l'Amministratore Delegato di Acea,, ha dichiarato che. "Stiamo valutando un possibile ingresso di Acea nella distribuzione del gas. E' noto che questa è una fase in cui si stanno svolgendo delle gare. La nostra intenzione è di valutare con attenzione questo settore che significherebbe per noi aggiungere una fetta di attività regolate al nostro business"."E' noto che Roma non va a gara ma pensiamo all'Umbria, alla Toscana e alla Campania. Può essere un modo per avvicinarci a utenti che non hanno un buon servizio", ha spiegato l'AD, aggiungendo che la partecipazione di Acea nella distribuzione del gas potrebbe avvenire sia "".