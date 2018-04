Barclays, resta in sella Jes Staley ma pagherà multa per inchiesta giudiziaria

Barclays

(Teleborsa) -, il colosso bancario britannico. Il dirigente era stato coinvolto in un'La vicenda, risalente ad un anno fa, vedevainterna alla banca, che con una lettera aveva denunciato pratiche scorrette. I cosiddetti "informatori" però sono protetti dalla legislazione britannica e non è consentito avviare indagini ai fini di rivelarne l'identità. Ma Stanley, ex dirigente di, se ne era letteralmente "infischiato", provenendo da una realtà diversa come quella statunitense, e si era poi dovuto in seguito scusare di questa condotta.Al numero uno di Barclays è stata, evitandone una ben più grave a livello disciplinare e scongiurando ripercussioni sulla sua carica., sottolineando che le autorità hanno accertato che il CEO "non ha agito con mancanza di integrità" e "della correttezza necessaria a svolgere il suo ruolo".