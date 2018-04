Borse europee prevalentemente positive

Apple

Gima Tt

(Teleborsa) -in una sessione sostanzialmente scevra di spunti.I listini del Vecchio Continente non sono stati influenzati dall' andamento debole di Wall Street , dove l'attenzione degli investitori è al momento tutta rivolta allain attesa dei numeri delle società più capitalizzate qualiSul valutario seduta in frazionale ribasso per l', che lascia sul parterre lo 0,52%.Tra le commodities, invece, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,57%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), negativamente influenzato da un tweet di Trump nel quale il Presidente USA dichiara che l'OPEC sta tenendo le quotazioni dell'oro nero su "livelli artificialmente alti".Sale lo, attestandosi a 120 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,79%. Intanto si confermano in stallo le trattative per la formazione del Governo registra una flessione dello 0,21%. Segno più per+0,54% e performance+0,21%., riportando una variazione pari a; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 26.063 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente positivo il(+0,31%); pressoché invariato il(-0,17%).Nella Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,74 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,57 miliardi della seduta precedente; mentre i contratti si sono attestati a 279.276, rispetto ai 286.519 precedenti.Tra i 228 titoli trattati, 122 hanno chiuso in ribasso, mentre 92 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso. Stabili i restanti 14 titoli.di Milano, troviamo(+1,60%), sempre al centro del braccio di ferro sulla governance tra Vivendi e il fondo Elliott . Il Tribunale di Milano si esprimerà lunedì sulla legittimità dell'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea con le proposte di Elliott.Bene(+1,50%),(+1,50%) e(+1,26%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,54%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,79%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,49%.Tra i(+5,04%) e(+4,92%). Le due società delle torri beneficiano del ritorno delle voci di operazione di aggregazione nel settore dopo che Edizione ha deciso di acquistare il 29,9% di Cellnex nell'ambito del riassetto di Abertis.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,47%.