Immobiliare, continua la crescita del comparto residenziale

(Teleborsa) - P. Lo rileva l', evidenziando come nel terzo trimestre 2017 in Italia si sia registrata unadele delloper lautile abitabile. Nonostante il segno più, la crescita risulta in rallentamento rispetto ai trimestri precedenti.Nel trimestre in esame ilrilevato per i nuovi fabbricati, mentre la crescita si attesta al 14,6% per la superficie utile abitabile.Variazioni tendenziali molto elevatee in accelerazione rispetto al trimestre precedente per, che continua a crescere nel terzo trimestre.Neidel 2017 la stima in termini destagionalizzati del numero di abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali si attesta sempre, raggiungendo nel terzo trimestre il valore di 12,9 mila unità,Nel terzo trimestre dell'anno in corso la stima della superficie non residenziale si colloca molto al di sopra del valore del secondo trimestre e, con 2,73 milioni di metri quadri, raggiunge il livello più alto in termini destagionalizzati dal secondo trimestre 2012.