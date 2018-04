Mattarella si prende due giorni di tempo per decidere

(Teleborsa) - Il giro di consultazioni guidato dalla presidente del Senato,, sembra essere stato un flop. "Ringrazio tutti i leader per avere avviato una discussione che pur nella diversità di opinioni ha consentito di evidenziare spunti di riflessione politica . Sono certa che il Capo dello Stato, saprà individuare il percorso migliore da intraprendere". Ha detto la Casellati dopo essere salita al Colle per riferire i risultati delle consultazioni al presidente della Repubblica,Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla stampa, che citano fonti del Quirinale, il Capo dello Stato ha deciso di prendersi due giorni di riflessione mentre sembra svanire l'ipotesi di un secondo incarico esplorativo alla terza carica dello Stato, il presidente della Camera,Sembrano evidenziarsi delle fratture all'interno della coalizione di centrodestra , conche chiude ale apre almentrereplica: "mai con il Pd, ci vada da solo". "Se Silvio vuole andare con il Pd, ci vada da solo - ha dichiarato il leader della Lega - . Sbaglia quando dice che gli italiani votano male e risbaglia quando dice che si deve riportare al governo il Pd. Non è rispettoso verso gli italiani e lo fa senza la Lega. E non mi piace che parli male di un partito che è stato votato da un terzo degli elettori". L'ipotesi di un governo tecnico alla Monti fa subito saltare i nervi a Salvini: "per evitare questa fregatura io farò qualunque cosa, anche scendere in campo"."Non lo decide Salvini se ha un incarico o un preincarico", risponde ilnella figura della capogruppo alla Camera. "Se arriviamo a una conclusione sul nostro punto di partenza, si può fare ma non con Salvini premier . Bisogna vedere, perché per noi la premiership di Di Maio non è mai stata in discussione".